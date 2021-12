Pictet Asset Management 01.10.2020 Lesedauer: 6 Minuten

Rivalität bei Clouds, Künstlicher Intelligenz und Co. China und die USA ringen um technologische Vorherrschaft

Silicon Valley adé? China will bei Technologien unabhängiger werden und greift mit Investitionen in Zukunftsbranchen die Vorherrschaft der USA an. Was das für Anleger bedeutet, erklärt Pictet-Chefstratege Luca Paolini. Ein Auszug aus dem neuen „Secular Outlook“ von Pictet AM, der die Trends untersucht, die in den nächsten fünf Jahren die größten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben sollten.