Finanzmärkte
Robert Halver: Wie die Börsen auf die Krise reagieren
Zunehmende Unsicherheit Wie die Börsen auf die Krise reagieren
Ist die entspannte Börsenstimmung trügerisch, ist sie die Ruhe vor dem Sturm? Besonders viel Unsicherheit geht vom Nahost-Konflikt aus: Droht ein Zweifronten-Krieg, im Extremfall sogar etwas noch Größeres oder kann der Konflikt mit gesundem Menschenverstand diplomatisch begrenzt werden? Robert Halver gibt Orientierung auf schwierigem Gelände.
Über den Autor:
Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.
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