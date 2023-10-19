Wie geht es mit Energiepreisen, Konjunktur, Inflation und Zinsen weiter? Trotz aller aktuellen Krisen und Konflikte ist die Stimmung an den Börsen recht stabil. Robert Halver, Chefanalyst der Baader Bank, blickt voraus, wie es weitergeht.

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Ist die entspannte Börsenstimmung trügerisch, ist sie die Ruhe vor dem Sturm? Besonders viel Unsicherheit geht vom Nahost-Konflikt aus: Droht ein Zweifronten-Krieg, im Extremfall sogar etwas noch Größeres oder kann der Konflikt mit gesundem Menschenverstand diplomatisch begrenzt werden? Robert Halver gibt Orientierung auf schwierigem Gelände.

Robert Halver, Foto: Baader Bank

Über den Autor:

Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.