Robo-Advising und Berater-Tools Wie Blackrock die Digitalisierung der Finanzbranche vorantreibt

Bo Lu hat aus dem Fehler seiner Eltern gelernt. Vor über zehn Jahren musste er mit ansehen, wie sie zunächst über ihre Aktienanlagen reich werden und kurze Zeit später im Hightech-Crash wieder alles verlieren. Ein weiteres Schlüsselerlebnis hat er, als er etwas später bei Microsoft arbeitet. Auch seine Freunde machen in dieser Zeit erstmals in ihrem Leben Geld – und wissen nicht, wohin damit. Wie startet man die private Altersvorsorge? Wie spart man? In den USA gibt es hierfür sogenannte Individual Retirement Accounts und 401k-Pläne. Aber wie richtet man die ein?Auf der Suche nach einem Finanzberater stieß Lu auf zwei Sorten: Berater, die erst ab einer halben Million Dollar tätig werden. Und Berater, die in erster Linie Lebensversicherungen und Kredite verkaufen wollen, natürlich gegen Provision.Lu und sein Freund Jon Xu reagierten und gründeten 2010 die Online-Beratung Future Advisor. Grundlage sind Algorithmen mit wissenschaftlichem Unterbau.Jeder noch so kleine Sparer bekommt hier Beratung. Für private Altersvorsorge ist sie kostenlos, bei der Vorsorge fürs Studium auch. Sonstige Geldanlagen kosten 0,5 Prozent Provision im Jahr. Anlageinstrumente sind die kostengünstigen Indexfonds, ETFs. „CNN Money“ nennt die bislang nur im amerikanischen App-Store erhältliche Software „eine der fünf besten Finanz-Apps“. Heute – fünf Jahre später – gehört Future Advisor zum wohl größten Finanzkonzern der Welt: Blackrock.Lu und Xu und nun auch Blackrock sind in eine Marktlücke gesprungen, für die es inzwischen den Begriff Robo-Advising – Roboter-Beratung – gibt. Im Juni knackten sie die Marke von 600 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen.Wer sich ansieht, wie viele Privatanleger sich in Großbritannien keine Beratung mehr leisten können, seit dort Provisionen verboten wurden, der kann annähernd das Marktpotenzial einschätzen, das in der Robo-Beratung schlummert. Sie ist nichts anderes als die Demokratisierung der Anlageberatung.