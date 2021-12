SAM erweitert die Geschäftsleitung

Daniel Wild (43) arbeitet seit 2006 für die Fondsgesellschaft Sustainable Asset Management (SAM). Zuletzt leitete er den Research-Bereich Industrials und war maßgeblich für das Research des SAM Sustainable Water Fund verantwortlich. Er studierte Chemieingenieurwesen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) und promovierte an der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG). Wild leitet künftig die Research-Abteilung.Rainer Baumann (40) wechselte 2002 von UBS zu SAM. Der Betriebswirt leitet künftig die Abteilung Portfoliomanagement. Er entwickelt Anlageprozesse, optimiert Portfoliostrategien und gestaltet Teamstrukturen.. Zudem betreut er als Senior Portfoliomanager die SAM Multi-Theme-Strategie und verschiedene Mandate institutioneller Kunden.Neil Johnson (53) arbeitete bisher als Vertriebschef für SAM in den USA. Von 2000 bis 2009 war er Verkaufsdirektor im Bereich institutionelle Anleger bei Credit Suisse Asset Management und der Versicherung AIG. Er leitet künftig das Geschäft mit internationalen Kunden und das Marketing.„Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, alle Führungspositionen mit verdienten, internen Spezialisten zu besetzen. Mit unserer hauseigenen Expertise und Führungskompetenz sind wir nun ideal aufgestellt, um das Wachstum unseres Unternehmens voranzutreiben“, sagt SAM-Geschäftsführer Michael Baldinger. „Die neue Struktur sorgt für eine flachere Organisation sowie schnellere Entscheidungswege und gibt wichtigen Kernbereichen mehr Entscheidungsmacht.“Die Unternehmensführung der Schweizer Fondsgesellschaft ist nun komplett. Sie besteht aus: Michael Baldinger (Leitung, CEO), Rainer Baumann (Portfolio Management), Stefan Gordijn (operatives Geschäft, COO), Neil Johnson (Internationale Kunden & Marketing) Andrew Musters (Private Equity) und Daniel Wild (Research).