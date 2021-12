Sauren Fondsmanager-Gipfel „Helikoptergeld wird sicherlich kommen“

Wie weit die Notenbanken in ihrer lockeren Geldpolitik gehen würden und wie sie die Zukunft der Finanzmärkte sehen, erklärten Peter E. Huber, Nicolas Schmidlin, Bernd Ondruch und Olgerd Eichler in einer Podiumsdiskussion auf dem Sauren Fondsmanager-Gipfel. Trotz kontroverser Diskussionen - in einem Punkt sind sich alle vier Fondsmanager einig.