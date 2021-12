Schroders holt neuen Mann für institutionelle Kunden

König folgt auf Julia Knobbe, die wieder in den akademischen Bereich zurückgekehrt und nun an der Frankfurt School of Finance & Management tätig ist.Der 35-Jährige war vor seinem Wechsel zu Schroders mehr als drei Jahre bei Citigroup Global Markets Deutschland in Frankfurt tätig. Dort war er Ansprechpartner für institutionelle Investoren in Deutschland und zudem auch verantwortlich für das Geschäft mit Pensionsfonds. Er betreute unter anderem das Thema Anleihen innerhalb der taktischen Portfolio-Steuerung.Zuvor leitete er das Geschäft mit Versicherungen bei Feri Institutional Advisors. Weitere berufliche Stationen von Lars König waren J.P. Morgan Securities in London und J. P. Morgan Deutschland in Frankfurt. Der Diplom-Betriebswirt startete mit der Betreuung von Versicherungen, Altersversorgern und Stiftungen bei Dresdner Kleinwort Wasserstein im Anleihevertrieb.