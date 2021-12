Schroders mit größerer Vertriebsmannschaft

Schroder Investment Management (Schroders) hat ihr Team am Standort Frankfurt verstärkt. Ab heute arbeitet Gerrit Eicker als Vertriebsleiter für die britische Fondsgesellschaft. Er ist zuständig für Endanleger-Produkte in den Postleitzahlen-Gebieten 0, 1 und 3. Diese Gebiete umfassen die Neuen Bundesländer sowie Teile von Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.In ähnlicher Funktion arbeitete der Diplom-Kaufmann Eicker bislang für die deutsche Niederlassung des US-Vermögensverwalters Blackrock.Außerdem wurde Sultan Deniz eingestellt. Sie unterstützt als Vertriebsassistentin Joachim Nareike und Alexander Prawitz im Bereich Großkunden. Sie war zuletzt als Vertriebsmanagerin für die britische Fondsgesellschaft Threadneedle in Deutschland tätig.