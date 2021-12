Schroders veröffentlicht Q3-Ergebnis Assets Under Management auf neuem Rekord

Wie die britische Fondsgesellschaft in einer Pressemitteilung bekanntgab, konnte das verwaltete Vermögen damit auf einen neuen Höchstwert gesteigert werden. Zum Vorjahreszeitpunkt hatten die Assets Under Management noch 294,8 Milliarden GBP betragen. Ebenfalls auf Quartalsbasis wurde eine Steigerung erzielt, nachdem die Assets Under Management zum Halbjahr 2016 bei 343,8 Milliarden GBP gelegen hatten.

Verbindung von Masse und Klasse

„Der neue Rekord beim verwalteten Vermögen beweist, dass Schroders durch seine diversifizierte und globale Aufstellung hervorragend positioniert ist, um Wachstum kontinuierlich in herausfordernden Marktlagen zu realisieren“, kommentiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, die heute veröffentlichten Zahlen. „Durch unsere sowohl breite als auch qualitativ hochwertige Produktpalette können wir nahezu jedem Anleger eine für ihn passende Investment-Strategie anbieten. Das belegt auch unsere Performance, denn 69 Prozent aller Schroders-Produkte haben ihre Benchmark oder ihre Vergleichsgruppe innerhalb von drei Jahren übertroffen.“

Diversifikation treibt Neugeschäft an

„Innerhalb der ersten neun Monate des Jahres haben wir erneut solide Ergebnisse erzielt“, so Peter Harrison, Group Chief Executive von Schroders. „Durch unser diversifiziertes Geschäftsmodell konnten wir netto 2,7 Milliarden GBP an Neugeschäft hinzugewinnen.“