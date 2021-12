Schutz vor steigenden Spreads Tabula startet Short-Unternehmensanleihen-ETF

Der europäische ETF-Anbieter Tabula Investment Management baut sein Angebot mit dem Tabula European iTraxx Crossover Credit Short Ucits ETF aus. Mit dem Indexfonds können Anleger europäische Unternehmenskredite mit Sub-Investment-Grade-Rating absichern und sich vor steigenden Risikoaufschlägen (Spreads) schützen.

„Anleger benötigen häufig ein liquides Instrument, um ihr Engagement in High Yield Spreads abzusichern. Derivative Positionen sind hocheffizient, stehen aber vielen Investoren nicht zur Verfügung“, sagt Tabula-Chef Michael John Lytle.

Ziel sei es auch, CDS-Indizes besser zugänglich zu machen, so Lytle: „Sie standen bisher nur einer kleinen Gruppe von spezialisierten, institutionellen Investoren zur Verfügung. Wir bieten sie in einem transparenten Ucits-ETF an, der das Instrumentarium für festverzinsliche Anleger erweitert, um in einem schwierigen Marktumfeld effizient zu agieren.“ Es sei ein einfacherer und günstigerer Weg, eine Short-Position in High Yields zu schaffen, als einen ETF zu leihen, ihn auf dem Markt zu verkaufen, eine Kreditgebühr zu zahlen und die Transaktion später wieder abzuwickeln, um die Position zu schließen.

Der Tabula European Itraxx Crossover Credit Short UCITS ETF bildet den gleichnamigen Itraxx-Index ab.