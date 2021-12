Schwellenländerfonds: Aktiv oder passiv?

Seit Jahresbeginn haben Anleger rund 1,45 Milliarden Euro aus Schwellenländer-Indexfonds abgezogen. Aktiv gemanagte Fonds indes verzeichneten Zuflüsse von 4,85 Milliarden Euro, heißt es vom Fondsanalysehaus Lipper.Dies lässt zwei Schlüsse zu: Erstens vertrauen Investoren weiterhin darauf, dass das Wirtschaftswachstum in Ländern wie China und Indien stark ist und sie davon profitieren können. Zweitens vertrauen Anleger verstärkt auf die Fähigkeiten aktiver Fondsmanager und halten deren höhere Managementgebühren für gerechtfertigt.Zu Recht? Das haben die Lipper-Analysten untersucht. Ergebnis: Passive Indexfonds haben in den vergangenen drei Jahren im Schnitt ein Plus von 1,87 Prozent pro Jahr erzielt. Aktiv gemanagte Fonds hingegen verloren im Schnitt jährlich 0,95 Prozent.