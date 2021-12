Sein Fonds führt die Top-Liste 2014 an Sidharth Mahapatr: „Der Aufschwung in Indien hat gerade erst begonnen“

DER FONDS: Wie definieren Sie Infrastruktur? Welche Art von Aktien dürfen Sie kaufen, welche nicht?



Sidharth Mahapatr: Wir haben den Begriff bewusst sehr weit gefasst. So verstehen wir unter Infrastruktur auch Sektoren wie Energie- und Wasserversorgung, Telekommunikation, Baustoffe oder Transport. Darüber hinaus dürfen wir auch in Firmen investieren, die Infrastrukturprojekte finanzieren. Nicht erlaubt sind dagegen Pharma- und Konsumtitel oder klassische Bankaktien.



Warum laufen Infrastruktur-Aktien in Indien in diesem Jahr deutlich besser als Titel aus anderen Bereichen?



Aktien aus diesem Sektor sind einfach besser für einen wirtschaftlichen Aufschwung positioniert. Und exakt so einen Aufschwung sehen wir derzeit in Indien. Bis zum Ende des vergangenen Jahres lief es eher andersherum: Im Abschwung gehörten Infrastruktur-Aktien zu den größten Verlierern. Das ist auch der Grund, warum unser Fonds auf Sicht von drei oder fünf Jahren der Konkurrenz hinterherhinkt. Die Möglichkeit, eher defensive und damit besser gelaufene Branchen wie Pharma oder Konsum überzugewichten, war uns verschlossen.



Und, hält der Aufschwung an?



Davon gehen wir aus. Die neue Regierung hat nicht nur wirtschaftliche Reformen angekündigt, sondern auch höhere Investitionen in die Infrastruktur. Für die von uns gehaltenen Firmen wird es also zahlreiche neue Aufträge geben. Das schließt unter anderem auch den Transportsektor ein, weil sich der inländische Konsum zusehends erholt.



Aber hat die Börse in den vergangenen Monaten nicht schon viele positive Aspekte der erwarteten Reformen vorweggenomme?



Indische Aktien sind nicht mehr billig, aber auch noch nicht wirklich teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis pendelt langfristig je nach Zyklus zwischen 12 und 18, derzeit befinden wir uns mit einem KGV von 15 genau in der Mitte. Was jedoch viel entscheidender ist: Der wirtschaftliche Aufschwung hat gerade erst begonnen. Das Wachstum war im vergangenen Jahr auf 4,3 Prozent abgesackt, hat sich mittlerweile aber schon wieder auf 5,7 Prozent erholt. Wahrscheinlich steigt es in den kommenden zwölf Monaten auf 6 bis 7 Prozent und wird über Jahre hinaus nicht wieder unter die Marke von 6 Prozent fallen. Mit etwas Glück kann Indien sogar Werte von 8 Prozent erreichen. Ähnlich sieht es beim durchschnittlichen Gewinnwachstum der Unternehmen aus: In der Talsohle lag es bei 5 bis 7 Prozent, aktuell sind wir schon wieder bei 13 bis 14 Prozent angelangt und 2015 könnten es 20 Prozent sein. Das alles ist in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist.