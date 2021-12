Serie Gold oder Goldminen, Teil 3 „Goldpreis sagt wenig über die Entwicklung der Goldminenaktien aus“

Physisches Gold ist in erster Linie als eine Art Versicherung für finanziellen Wohlstand zu sehen. Niemand kann derzeit die Konsequenzen der Geldmarktpolitik der Notenbanken im Detail vorhersehen. Viele Marktteilnehmer rechnen jedoch mit einer Abschwächung der Kaufkraft von Papiergeld wie Euro und US-Dollar. Physisches Gold stellt in so einer Erwartungshaltung einen Grundstein für eine finanzielle Absicherung dar.

Wichtig ist jedoch, dass dieses Gold außerhalb vom Finanzsystem verwahrt wird. Gold widerspiegelt echte Liquidität welche unabhängig von fehlerhaften Entwicklungen bei Papiergeld erhalten bleibt. Physisches Gold in einer Asset Allokation beizumischen ist ein Gebot der Stunde um bestehendes Vermögen abzusichern und zu erhalten.



Unterschiedliches Risiko-Ertrags-Profil

Ein Investment in Goldminenaktien ist mit einer ähnlichen Erwartungshaltung wie physisches Gold verbunden, unterscheidet sich aber in der Ausprägung des Risiko-/Ertragsprofils. Physisches Gold ist ein rein passives Investment während ein Investment in Goldminenaktien ein aktiver Ansatz ist.