Service-KVG in der Praxis Wie legt man einen Private-Equity-Fonds auf?

Im Bereich der Sachwertinvestments ist bei kaum einer Assetklasse die Auswahl der Zielinvestments so anspruchsvoll wie bei Private-Equity-Fonds. Der Kompetenz und dem Marktzugang des Initiators und des Portfolio Managements kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Als Service-KVG prüfen wir daher zunächst genau, ob ein Initiator in dem von ihm anvisierten Marktsegment über ausreichend Erfahrung, das notwendige Netzwerk und Know-how in der Auswahl, der Bewertung und der Begleitung der Zielinvestments verfügt, bevor wir das Mandat annehmen. Ist diese erste Hürde genommen, besprechen wir gemeinsam die optimale Zielgruppe des Fonds. Wer soll den Fonds zeichnen? Aus der Antwort auf diese Frage ergeben sich elementare Weichenstellungen während des gesamten Konzeptionsprozesses zum AIF.

Das KAGB kennt drei Arten von Investoren für geschlossene AIF: