Christian Hilmes 30.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Sharia-konforme Aktienfonds von der Allianz

Allianz Global Investors bietet zwei neue Aktienfonds in Deutschland an, die nach islamischem Recht (Sharia) gemanagt werden. Das heißt, das Anlageuniversum der Fondsmanager Dilek Capanoglu (Foto) und Paul Schofield ist eingeschränkt. So sind zum Beispiel konventionelle Finanzunternehmen tabu, denn der Koran gestattet keine Zinserträge.