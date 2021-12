Skandia Investment Group mit neuem Chef

Sollten die Regulierungsstellen zustimmen, wird Wagstaff seine Arbeit als SIG-Vorstandschef Mitte November aufnehmen. Marc Bulstrode, der zurzeit kommissarisch in dieser Rolle fungiert, wird auf seinen Posten als Betriebsleiter von SIG zurückkehren.Wagstaff kommt von Gatrmore, wo er als Vertriebschef und Mitglied des Führungsteams tätig war. Dort verantwortete er sämtliche Vertriebskanäle für institutionelle und Privatkunden in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Business Management.Davor hatte Wagstaff Managementpositionen unter anderem bei New Star Asset Management und M&G inne.