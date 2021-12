Skandia mit neuem Vertriebsvorstand

In Deutschland wird Schrögenauer sich ebenfalls um die Ressorts Vertrieb, Vertriebsinnendienst und Marketing kümmern. Der 39-Jährige hat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing und betriebliche Umweltwirtschaft in Linz studiert. Er folgt auf Sven Enger, der nach vier Jahren bei der Skandia nach neuen beruflichen Herausforderungen sucht, so der Lebensversicherer in einer Mitteilung. Der Versicherer Skandia hat zu Beginn des Jahres sein Privatkundengeschäft in Zentraleuropa neu aufgestellt. Dazu wurden die Landesgesellschaften in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz zum Geschäftsfeld Skandia Retail zusammengefasst. „Wir versprechen uns von der Berufung erhebliche länderübergreifende Synergien“, sagt Jonas Jonsson, Vorsitzender der Skandia Retail.