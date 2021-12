Redaktion 14.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Smartphone-Spiel Pokémon-Go Zahlt die Versicherung bei einem Unfall?

Der Hype um das neue Smartphone-Spiel Pokémon Go ist bemerkenswert. In nur einer Woche schaffte das gemeinsame Spiel der Nintendo-Tochter The Pokémon Company und Niantic über eine Million Downloads in Deutschland. Server sind überlastet, in den USA gab es sogar schon Verkehrsunfälle. Aber zahlt die Versicherung eigentlich in solch einem Fall?