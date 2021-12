Redaktion 30.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Lebensversicherung So funktioniert die Zinszusatzreserve

Das Niedrigzinsumfeld stellt deutsche Lebensversicherer vor große Probleme. Damit sie die Garantien der Vergangenheit auch in der Zukunft erfüllen können, legen sie in der Gegenwart mehr Geld zurück. Wie die so genannte Zinszusatzreserve funktioniert, erläutert der Branchenverband GDV.