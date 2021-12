Solar: Hier fliegt die Zukunft

Hier wird Geschichte geschrieben: 26 Stunden ist das Solarflugzeug „Solar Impulse“ des Schweizers Bertrand Piccard am Himmel geblieben. Während des Tages wurden die Batterien im Vorbeifliegen aufgeladen; der Strom brachte das Flugzeug sicher durch die Nacht. Er hätte sogar noch für weitere sechs Stunden gereicht, erklärte Piccard.Die „Solar Impulse“ hat eine Spannweite von 80 Metern – so viel wie eine Boeing 747. Mit 1.600 Kilogramm wiegt sie aber gerade einmal so viel wie ein Kleinwagen. Bis zu 8.700 Meter hoch kann sie fliegen. Für Antriebskraft sorgen 12.000 Silizium-Zellen auf den Flügeln.Nun will Piccard sein nächstes Ziel ins Auge fassen: Die Überquerung des Atlantiks. Dafür braucht er allerdings noch einen leichteren Prototyp.Der Rekordflug ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Welt auch ohne fossile Brennstoffe auskommen kann. Ein Segen für das Klima: Ein Benzin-Flug produziert mal eben 380 Gramm CO2 pro Kilometer. Das sind 153 Prozent mehr CO2-Emissionen als eine PKW-Reise, 950 Prozent mehr als eine Bahnfahrt und 1.900 Prozent mehr als eine Busfahrt.