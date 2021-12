Spiros Margaris Fintech Forum weitet Beraterkreis aus

Seit November 2013 gibt es mittlerweile das Fintech Forum. Die Mission der Austauschplattform ist kurz erklärt: Die Gründer Frank Schwab und Samarth Shekhar wollen Fintechs, Finanzinstitute und Investoren in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zusammenbringen und auf die Weltbühne heben.Dafür braucht es Netzwerk: Jüngst hat man mit Spiros Margaris einen weiteren Senior Advisor gewonnen. Er schließt sich dem Kreis um die bisherigen Berater Johannes Weidelener (Anwalt und Partner von Heussen Law), Michael Reinicke (Mitgründer von BankITX.com), Michael Mellinghoff (unter anderem sharewise.com), Chris Berger (Mitgründer von Bee One), Aline Vedder (Kommunikationsleiterin von Spotcap), Nadja Schlössel (Innovationsberaterin von @Pass Consulting Group) und Michael Rundshagen (Cognizant Technology Solutions) an. Margaris selbst hat die Schweizer Beratungsboutique Margaris Advisory gegründet und ist jüngst bei den Start-ups Kapilendo und Moneymeets als Berater eingestiegen.Das Fintech Forum hat seit seiner Gründung sechs Fintech-Events organisiert. Dabei kamen nach eigenen Aussagen über 120 Start-ups und über 300 Investoren und Institute aus dem Finanzsektor zusammen. Die nächsten Kongresse finden in Frankfurt am 19. November 2015 und am 21. April 2016 statt