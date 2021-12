Straffere Geldpolitik Immer mehr Ex-Banker in den Zentralbanken

Von Minneapolis bis Paris - ehemalige Banker halten zunehmend Einzug in die Zentralbanken dieser Welt. Das deutet womöglich auf eine straffere Geldpolitik in der Zukunft hin, zeigen Studien.Erst vergangene Woche wurde Neel Kashkari zum neuen Chef der Federal Reserve Bank of Minneapolis ernannt, seinen Posten soll er im Januar antreten. Damit wird jede dritte der insgesamt zwölf regionalen Fed-Banken in den USA von einer Person geführt, die in der Vergangenheit mit Goldman Sachs Group Inc. in Verbindung stand.Der Chef der New Yorker Fed, William Dudley, war fast ein Jahrzehnt lang Chefvolkswirt für die USA bei Goldman gewesen, bevor er 2007 zur Zentralbank ging. Dallas-Fed-Präsident Robert Steven Kaplan hatte sogar 22 Jahre bei der US-Großbank verbracht und sich dabei zum Vice Chairman im Investmentbanking hochgearbeitet. Auch wenn Patrick Harker von der University of Delaware zur Philadelphia Fed wechselte, so stand er zuvor doch mit Goldman Sachs Trust in Verbindung.