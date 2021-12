Strandlektüre Teil 1: Kampf um Strom

Auto, Computer, iPod – ohne bezahlbare Energie bliebe unsere Wirtschaft stehen. Doch wie lange bleibt Energie bezahlbar, wenn die ganze Welt nach Wohlstand westlicher Prägung strebt? Der Kampf um Rohstoffvorkommen hat jedenfalls schon begonnen. Es droht ein neuer Kalter Krieg um den Zugang zu Energiequellen, der in Indien und China entschieden wird. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Ausbau erneuerbarer Energien. Die Autoren analysieren das spannungsgeladene Themengebiet und diskutieren Lösungswege.Die Autoren verknüpfen die Themen „Wachstum in Asien“ und „Zukünftiger Einsatz erneuerbarer Energien“. Sie erklären leicht verständlich die Zusammenhänge und schaffen so ein Verständnis für die drohenden Konflikte.Alle, die sich für erneuerbare Energien und/oder Asiens Wirtschaft interessieren.Karl Pilny, Gerard ReidAsiens Energiehunger. Rohstoffe am LimitFinanzbuch29,99 Euro (268 Seiten)978-3-89879-639-2