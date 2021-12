Hermann Klughardt 11.02.2013 Lesedauer: 2 Minuten

Strompreis-Bremse: Ist die Energiewende am Ende?

Was bedeutet die geplante „Strompreis-Bremse“ von Bundesumweltminister Peter Altmaier für die Energiewende und Anleger, die in Erneuerbare-Energien-Fonds investiert haben? Ein Kommentar von Hermann Klughardt, Geschäftsführer von Voigt & Collegen. Das Emissionshaus ist Marktführer für geschlossene Fonds, die in Erneuerbare Energien investieren.