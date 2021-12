Service per Telefon: Zwei Drittel der Kunden wünschen sich von ihrem Krankenversicherer eine kostenlose Corona-Hotline. Details zur aktuellen Kommunikation deutscher Versicherer zeigt eine Analyse von Mediaworx. In dem kostenlos per E-Mail bestellbaren Whitepaper finden Interessierte auch ein Best-Practice-Beispiel und Empfehlungen für gute Krisenkommunikation. | Foto: Anna Shvets