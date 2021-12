Studie: Mehr Geld, aber weniger Profit

„Obgleich Fondsmanager wieder mehr Kapital verwalten und in diesem Jahr die Profitabilität anzieht, wird diese in absehbarer Zeit nicht das Vorkrisenniveau erreichen", sagt Martin Huber, Direktor im Kölner Büro von McKinsey und Co-Autor der Studie.Für die Umfrage untersuchte McKinsey weltweit mehr als 300 Asset- Management-Firmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 17 Billionen Euro. Dies entspricht 60 Prozent des weltweiten Marktes. In Europa beteiligten sich 106 Asset Manager, die rund 6 Billionen Euro verwalten an der Studie.