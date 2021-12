Studie Versicherte sind mit dem Gesundheitswesen zufriedener denn je

Seit 2001 untersucht die „Continentale-Studie“ jährlich die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen. 68 Prozent der gesetzlich Versicherten sind aktuell mit dem Preis, 70 Prozent mit der Leistung zufrieden – so viele, wie noch nie.PKV-Versicherte legen aber noch einen drauf. Sie sind mit den Leistungen des Gesundheitswesens sogar noch zufriedener als GKV-Versicherte, nämlich zu 81 Prozent. Beim Preis ergab sich in diesem Jahr kein signifikanter Unterschied; die Zufriedenheit fällt bei beiden Gruppen etwa gleich hoch aus.Trotz der Rekordwerte bei der Zufriedenheit blicken die GKV-Versicherten der Zukunft nach wie vor besorgt entgegen. 62 Prozent der Befragten zweifeln an der Sicherstellung einer langfristig guten Versorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Zudem befürchten 71 Prozent, schon jetzt oder in der Zukunft nicht mehr vom medizinischen Fortschritt zu profitieren. Die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, sehen sie in der privaten Vorsorge (76 Prozent). So rechnen 86 Prozent der GKV-Versicherten mit stark zunehmenden Eigenkosten.Die Informiertheit der GKV-Versicherten über das Gesundheitswesen ist traditionell schlecht, so auch in diesem Jahr: Nur jeder zehnte Befragte weiß, dass es in der GKV keine Leistungsgarantie gibt, wohl aber in der PKV. Das entspricht in etwa den Ergebnissen aus den Vorjahren.