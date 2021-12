Stuttgarter beschleunigt Gesundheitsprüfung

Der Versicherer bietet dazu ab sofort mit „M-Check direct“ einen medizinischen Check ohne Arztbesuch an. Viele Lebens- und Berufsunfähigkeitspolicen erfordern ab einer bestimmten Versicherungssumme ein ärztliches Zeugnis. Mit dem neuen Verfahren kann der Kunde jetzt selbst entscheiden, wo die erforderlichen Gesundheitsdaten erhoben werden sollen. Die Stuttgarter arbeitet hierfür mit Medicals Direct Deutschland zusammen – einem führenden Anbieter für medizinische Risikoprüfung in Europa.Innerhalb von 48 Stunden kann der Kunde einen Termin mit einer qualifizierten Krankenschwester vereinbaren, die den Check dann zum Beispiel im Haus des Kunden oder an dessen Arbeitsplatz durchführt. „Die Beschaffung der medizinischen Unterlagen bei Anträgen mit dem Ärztlichen Zeugnis konnte erhebliche Zeit in Anspruch nehmen – mit M-Check direct lässt sich die Bearbeitungszeit auf weniger als zehn Tage verkürzen“, sagt Jochen Reuther, Leiter Leben bei der Stuttgarter Lebensversicherung.Die Stuttgarter hat gleichzeitig die Gesundheitsfragen im ärztlichen Zeugnis überarbeitet und die Untersuchungsgrenzen erhöht.