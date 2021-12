Technologie schlägt Inflation Milliardenschwerer Fonds erwartet sehr lange Niedrigzinsphase

Hat Technologie die Inflation umgebracht? Und heißt das, die Zinsen werden für einen richtig langen Zeitraum richtig niedrig bleiben? Einer der größten Fonds in der nordischen Region, der dänische PFA Pension A/S mit einem Anlagevolumen von umgerechnet rund 83 Milliarden Euro, positioniert sich für eine Welt in der die Antwort auf diese Frage durchaus "Ja" lauten könnte.

Keine Hinweise auf baldige Zinswende

PFA-Chef Allan Polack sagt, er sehe kaum Hinweise, dass die mächtigsten Zentralbanken der Welt ihren Kurs in absehbarer Zeit ändern werden. Und als Folge sei es ziemlich wahrscheinlich, dass die Preise für Vermögenswerte weiter steigen werden.

"Wir denken, dass sie die Zinsen für eine sehr lange Zeit außergewöhnlich niedrig halten werden", sagte er in einem Interview mit Bloomberg bei PFA in Kopenhagen. "Sie werden die quantitative Lockerung stoppen, oder zumindest schrittweise stoppen. Sie werden keine weiteren Assets anhäufen, aber sie werden die Zinsen niedrig halten."