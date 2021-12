Telos-Fondsrating: Bestnote für den Schwellenmarkt-Fonds von Julius Bär

Der Julius Baer BF Local Emerging Markets ist ein Rentenfonds, dessen Anlageschwerpunkt auf Schwellenländeranleihen, die in lokalen Währungen ausgegeben werden, liegt.Derzeit sind lokale Schwellenländerbonds Asiens und Lateinamerikas sowie Osteuropas bei dem Fondsmanager Paul McNamara besonders beliebt. Die lokalen Währungen bieten zudem höhere Zinsen und die Chance auf steigende Wechselkurse, meint der Fondsmanager.Darüber hinaus wächst die Produktivität in den Schwellenländern schneller als in den Industrieländern. Daher rechnet McNamara damit, dass die Währungen der Emerging Markets Aufwertungspotential haben. Als Ergänzung können im Fonds Unternehmensanleihen dieser Länder erworben werden. Um Zusatzerträge zu generieren, werden auch Derivate eingesetzt.Weitere Informationen finden Sie hier