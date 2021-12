Telos-Fondsrating: AA für Sparinvest Global Value

Informationen und Beratung

Der Sparinvest Global Value (WKN: A0DQN4) ist ein internationaler Aktienfonds, der nach dem Value-Ansatz gemanagt wird. Der Fondsmanager ist Jens Moestrup Rasmussen. Der Investmentprozess gliedert sich in zwei Teile. Am Anfang steht ein rein quantitativer Filterprozess, bei dem aus dem gesamten Anlageuniversum anhand klassischer Value-Kriterien solche Unternehmen identifiziert werden, die zu mindestens 40 bis 50 Prozent unterbewertet erscheinen. Bei der anschließenden qualitativen Analyse sucht Rasmussen Firmen heraus, deren Bilanzen und Geschäftsmodelle überzeugend sind und die seit mehreren Jahren hohe und stabile Erträge erwirtschaften. Insgesamt kommen zwischen 90 und 120 Titel ins Portfolio.Weitere Informationen finden Sie hier