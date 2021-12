Telos-Fondsrating: AA für BB Biotech

Der BB Biotech (Lux) (WKN A0X8YS) setzt auf die Aktien von Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor. Mit Hilfe ihres 18-köpfigen Healthcare-Teams wählen die Fondsmanager Daniel Koller, Eric Bernhardt und Stefan Müller aus einem Anlageuniversum von 300 Unternehmen 30 bis 40 Titeln aus. Dabei fließen sowohl quantitative Kriterien wie Bewertungs- und Wachstumskennzahlen als auch qualitative Aspekte wie Interviews mit dem Management, Besuche, Teilnahme an wichtigen Konferenzen in den Auswahlprozess ein.Der geografische Schwerpunkt liegt in den USA. Es werden jedoch auch Unternehmen aus Ländern wie Deutschland, Dänemark und der Schweiz ins Portfolio aufgenommen.Weitere Informationen finden Sie hier