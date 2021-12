Telos-Rating: AA+ für den LBBW Dividenden Strategie Small und Mid Caps

Der LBBW Dividenden Strategie Small und Mid Caps (WKN: A0KEYR) ist ein value-orientierter Aktienfonds, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen aus dem Euroraum konzentriert. Der Fondsmanager Holger Stremme verfolgt einen Stockpicking-Ansatz. Dabei greift er auf das Research und die Analysen des 14-köpfigen Equity Fund Management & Research Teams zurück.Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus europäischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis 4 Milliarden Euro, die eine aus Sicht des Portfoliomanagers attraktive Dividendenrendite aufweisen. Bei der Fondszusammensetzung ist der Fondsmanager an keinen Vergleichsindex gebunden. In der Regel ist der Fonds bis auf einen eher geringen Sicherheitspuffer voll investiert. Der Portfoliomanager behält sich jedoch vor, die Kassenhaltung in volatilen Marktphasen vorübergehend auf etwa 10 Prozent zu erhöhen.Stremme überprüft das Portfolio börsentäglich. Dabei berücksichtigt er auch aktuelle Unternehmensmeldungen.Seit der Fondsauflage Ende 2007 war die Wertentwicklung des Fonds besser als die des Vergleichsindex Euro Stoxx TMI Small Indexes. Die Sharpe-Ratio liegt über einen mittelfristigen Zeitraum (2 und 3 Jahre) durchweg im positiven Bereich.Das vollständige Telos-Rating lesen Sie hier.