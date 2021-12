Telos-Rating AAA- für JB BF Absolute Return

Der JB BF Absolute Return ist ein Publikumsfonds, der auf globale Anleihe- und Währungsmärkte setzt. Dabei versuchen die Fondsmanager Timothy Haywood und Daniel Sheard sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Dabei setzen die Manager auf fünf Investmentthemen: Staatsanleihen, Schwellenmärkte, Investment-Grade-, Hochzins- und Wandelanleihen sowie Währungen. Außerdem kommen nur Werte mit einer hohen Liquidität für ein Investment in Frage.Seit Auflegung hat der Fonds die Benchmark bei einer niedrigen Volatilität übertreffen können, so begründet Telos die Beinahe-Bestnote. Die Sharpe-Ratios lagen in allen Betrachtungszeiträumen im positiven Bereich. Das Drawdownrisiko lag seit Auflage in der Regel unter 1 Prozent und fand nur auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise mit dem Maximum von rund 5 Prozent einen signifikant erhöhten Wert.