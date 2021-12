Redaktion 08.12.2016 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Global Total Return Michael Hasenstab: „Viele Schwellenländer befinden sich in einer starken Position“

Die jüngsten Kursstürze in den Emerging Markets waren übertrieben, sagt Franklin-Templeton-Manager Michael Hasenstab. In einem aktuellen Marktkommentar nennt er die Gründe und sagt, in welchen Ländern er derzeit die besten Chancen sieht.