Redaktion 01.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Templeton Global Total Return Michael Hasenstab: „Trumps Politik mündet in einen Kredit-Exzess“

Die populistische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump könnte Michael Hasenstab zufolge in einem Desaster wie in Argentinien enden. In einem aktuellen Interview erläutert der Franklin-Templeton-Manager, wie er zu dieser Einschätzung kommt und warum er derzeit viel lieber in Lateinamerika Anleihen kauft als in den USA oder Europa.