Thomas Hünicke im Gespräch „Viele Mischfonds werden nicht überleben“

Die von uns ausgewählten Mischfonds haben nicht die Volatilität wie Einzelaktien oder Aktienfonds, tragen also teilweise zu einem Performanceerhalt bei. Hierbei ist die Risikomentalität des Anlegers und damit die Höhe der Gewichtung / Verhältnis Einzelaktie zu Mischfonds entscheidend.Wie schon beschrieben ist die Volatilität eines der wichtigsten Kriterien. Wir stellen uns die Frage, wo es signifikante Kurseinbrüche an den Märkten gegeben hat und wie die Mischfonds zu diesem Zeitpunkt/Zeitraum reagiert haben. Außerdem spielen folgende Kriterien eine Rolle: (Wie) sichern sie ab, setzen sie Stillhaltergeschäfte ein, wird eher in defensive Aktien oder sogenannte Betaaktien investiert? Nicht zuletzt: Unter welchen Gesichtspunkten werden Aktien aus dem Fonds verkauft?Strategie Welt Select, College Fonds B, Phaidros FDS-Balanced A Fonds, Acatis Gane Value Event Fonds.Da wir am Ende eines dreißigjährigen Zinszyklus stehen, haben Rentenfonds bei steigenden Zinsen und in einer Phase, in der das Zinsniveau sehr tief seitwärts läuft, einen schweren Stand. Bei den Mischfonds werden aufgrund der großen Anzahl kleinerer Mischfonds viele nicht überlebenFlaggschiff-Fonds können aufgrund ihrer Größe nicht so flexibel auf Marktveränderungen reagieren und in kleineren Aktiensegmenten aufgrund der Ordergröße nicht anlegen. Da haben kleine Mischfonds-Perlen die besseren Karten.