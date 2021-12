Interview „Mischfonds lassen unsere Anleger ruhiger schlafen“

Das ist eine Frage der Risikoaufteilung und der Diversifikation. Langfristig weisen Aktienfonds eine bessere Performance auf, dafür ist die Schwankungsbreite auch eine viel größere. Mischfonds mit einer flexiblen Aktienquote lassen unsere Anleger oftmals viel ruhiger schlafen.Ein Mix aus direkten Fonds, Mischfonds sowie Einzeltiteln stellt die Vermögensverwaltung auf eine breite Basis. Mit Mischfonds kaufen wir uns eine weitere Expertise eines Managers mit einer zusätzlichen Risikokontrolle ein. Die Beimischung von Mischfonds kann wesentlich zur Verbesserung der Rendite-Risiko-Struktur eines bestehenden Depots beitragen, zum Beispiel durch eine geringere Schwankungsintensität.Die Auswahl eines Mischfonds für unsere Verwaltungen erfolgt genauso wie die Auswahl eines Aktien- oder Rentenfonds nach verschiedenen Kriterien. Dazu gehören die aktuelle Depotzusammensetzung, Performance in der kurzen und längeren Vergangenheit, Anlageprozess der Gesellschaft sowie die weitere Markterwartung sind nur einige der Kriterien.Aktuell haben wir in unseren Verwaltungen zwei verschiedene Mischfonds ausgewählt, der Flossbach von Storch Multiple Opportunities sowie der R Club C von Rothschild. Wir wechseln regelmäßig je nach Markteinschätzung zwischen defensiveren oder offensiveren Mischfonds.Risikostreuung, Transparenz und Sicherheit sind für uns wichtige Kriterien bei der Auswahl der Geldanlagen für unsere Kunden. Daher sind Mischfonds aktuell sehr in Mode. Solange die Zinsen für den Anleger so unattraktiv sind und Einzelaktien so stark schwanken, wird dieser Trend auch anhalten.Auch hier gilt wieder Diversifikation. Nicht die Größe des Fonds oder der Gesellschaft ist maßgeblich, sondern die Qualität, die geliefert wird. Zu klein darf ein Fonds bei unserer Selektion allerdings auch nicht sein.