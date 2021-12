TMW-Immofonds: Die Tür geht wieder auf

Der TMW Immobilien Weltfonds (WKN: A0DJ32) der Pramerica Real Estate Investors wird für seine Anleger wieder geöffnet. Ab dem 7. Februar können neue Anteile an dem international anlegenden offenen Immobilienfonds erworben werden.Vor neun Monaten war der Vertrieb der Anteile ausgesetzt worden, um die Liquiditätsquote im Fonds zu senken. Nach Unternehmensangaben sollte dadurch vermieden werden, dass die Fondsrendite verwässert wird: Bei zu hohen Mittelzuflüssen, könne das Fondsmanagement die Kundengelder nicht rentabel in Immobilien anlegen.„Mit einer Liquiditätsquote von 8,3 Prozent haben wir unser Ziel erreicht“, berichtet Sebastian Lohmer, Geschäftsführer der TMW Pramerica Property Investment. „Wir können nun wieder zusätzliche Mittel in den Fonds aufnehmen.“