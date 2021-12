Top-Seller-Fonds im April Spitzen-Trio von FvS, Ethenea und Allianz tauscht die Plätze

Der Flash-Crash am deutschen Rentenmarkt hat auch vor den Lieblingen der deutschen Maklerpools nicht Halt gemacht: Innerhalb der drei Wochen, in denen sich die Rendite deutscher Bundesanleihen von 0,06 auf 0,65 Prozent verzehnfachte, rutschten sowohl der Flossbach von Storch Multiple Opportunities als auch der Ethna-Aktiv und der Kapital Plus von Allianz GI ins Minus. Alle drei Fonds lagen in den Top-Seller-Listen der großen Maklerpools auch im April ganz vorn – wenn auch in umgekehrter Reihenfolge als im März. mehr als doppelt so hoch aus wie im Ethna-Aktiv (2,2 Prozent). Auch der Flossbach von Storch Multiple Opportunities verlor mit 5,2 Prozent vergleichsweise viel – obwohl Fondsmanager Bert Flossbach gerade einmal 10 Prozent seines Portfolios in festverzinslichen Papieren hält. Doch auch Aktien, die rund 70 Prozent seines Fondsvermögens ausmachen, boten in dieser Zeit keine Stütze. Der ebenfalls 10 Prozent umfassende Gold-Anteil bewegte sich kaum vom Fleck.