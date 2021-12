Top-Seller-Fonds im Dezember Letzter Aufruf für den WHC Global Discovery

Normalerweise ist das die Ausgangslage, aus der heraus innerhalb weniger Monate wichtige Schallgrenzen im Volumen eines Fonds in Angriff genommen werden. Aus 170 Millionen Euro könnten so sehr schnell 500 Millionen Euro oder auch eine Milliarde Euro werden.Hintergrund: Wedel verfolgt nicht nur ein sehr flexibles, in Krisenzeiten mitunter größere Barreserven haltendes Anlagekonzept, sondern hält auf der Aktienseite auch bevorzugt kleinere, nicht unbeschränkt liquide Unternehmen wie Eurokai Bastei Lübbe oder PNE Wind . Dafür möchte er sich auch künftig ein Maximum an Bewegungsfreiheit erhalten.Der Soft Close beschränkt sich deshalb nicht darauf, auf ab dem 1. Februar ausgegebene Anteile stets den vollen Ausgabeaufschlag zu erheben: Einmalzahlungen sind ab diesem Stichtag generell nicht mehr möglich.Es sei denn, zahlreiche Anleger nutzen das Schlupfloch, über einen bis zum 31. Januar abgeschlossenen Sparplan die verfügte Beschränkung zu umgehen: Bestehende Sparpläne werden nicht nur weiter ausgeführt, sie lassen sich auch nach dem Soft Close jederzeit in der Summe variieren – beispielsweise von einer 50-Euro-Rate auf vorübergehend 100.000 Euro und wieder zurück auf 50 Euro.Acht der in den Top Ten gelisteten Fonds waren auch im Vormonat dabei. Nicht mehr vertreten sind der nach dem schwachen Jahresergebnis für 2015 etwas in Ungnade gefallene Ethna-Aktiv und der Bellevue BB Global Macro . Dafür ist mit dem aktuell knapp 400 Millionen Euro schweren Fidelity FPS Moderate Growth ein weiterer Mischfonds hinzugekommen, der seit einigen Jahren durch überdurchschnittliche Leistungen auf sich aufmerksam macht. Ein weiterer Kandidat für den Milliardärs-Club?Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an