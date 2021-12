Redaktion 29.09.2017 Lesedauer: 3 Minuten

UBS Global Real Estate Bubble Index München droht eine Immobilienblase

In Toronto ist das Risiko einer Immobilienblase derzeit am höchsten. In Deutschland steht München an der Spitze der Kandidaten für eine Immobilienblase. Das geht aus dem aktuellen UBS Global Real Estate Bubble Index von UBS Wealth Management hervor.