Umbenennung: DJE streicht den Gründernamen

Neues Klingelschild bei DJE: Der Pullacher Vermögensverwalter hat seinen Firmennamen geändert. Statt „Dr. Jens Ehrhardt Kapital“ heißt das Unternehmen ab sofort nur noch „DJE Kapital“. „Eine neue Firmenpolitik ist damit aber nicht verbunden“, erklärt Firmengründer Jens Ehrhardt. „Das Fondsmanagement und das Privatkundengeschäft bleiben unsere Schwerpunkte.“Die DJE-Führungsebene setzt sich weiterhin aus Jens Ehrhardt und seinem Sohn Jan sowie Eberhard Weinberger und Ulrich Kaffarnik zusammen. Beim Management der DJE-Investmentfonds setzen die Portfoliomanager des Unternehmens weiterhin auf die so genannte FMM-Methode. Das Kürzel steht für ein Verfahren, das sowohl fundamentale Unternehmensdaten als auch die Entwicklung am Geldmarkt und die Stimmung an der Börse berücksichtigt.