Umfrage Mit diesen Asset Managern sind Institutionelle besonders zufrieden

Wie schon im vergangenen Jahr ist Union Investment auch 2014 der beliebteste Asset Manager bei institutionellen Anlegern. Es folgen Blackrock und Invesco, die gegenüber dem Vorjahr Plätze wettmachen konnten. Das ergibt eine Umfrage von IPE Institutional Investment unter 133 Institutionellen Investoren. Die Studie wird seit 2011 jährlich durchgeführt.Die Befragten sollten sich dazu äußern, mit welchen Asset Managern sie besonders zufrieden sind. Mit neun Nennungen stellt sich Union Investment hierbei an die Spitze. Insbesondere im Risikomanagement kann der Vermögensverwalter punkten. Das zeigen die zusätzlichen Ausführungen, die die Befragten abgeben konnten.Blackrock und Invesco erhalten jeweils sieben Stimmen. Blackrock überzeugt durch gute Performance:Sowohl beim Bondstruktur- als auch beim Corporates-Mandat schätzen die Befragten die Wertentwicklung als besonders gut ein.Invesco kann seine Kunden offenbar durch gute Betreuung und Performance an sich binden. Außerdem schätzte ein Institutioneller die Idee und Umsetzung der Senior Loans als gut ein.Jeweils sechs Stimmen erhielten die folgenden Anbieter (in Klammern stehen als besonders gut hervorgehobene Aspekte der Asset Manager): Allianz GI (lokaler Service und Reporting Spezialfonds-Mandat), die Berenberg Bank (Investmentprozess Currency Overlay), DeAWM (Produkt und Service Rentenmandat) und die Deka Bank (Kritikfähigkeit des Anbieters).