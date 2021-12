Umfrage zur Fußball-WM 2018: Andreas Hausladen „Rainer Calmund gehen die Lebensweisheiten nie aus“

DAS INVESTMENT: Welche Teams stehen am 15. Juli im Finale und wer gewinnt den Weltmeisterpokal?

Andreas Hausladen: Ich denke Deutschland hat gute Chancen, den Titel zu verteidigen – im Endspiel könnte es vielleicht zu einer Neuauflage des letzten WM-Finales gegen Argentinien kommen.

Wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen und warum?

Mit der deutschen Mannschaft ist es wie mit den Labelfonds unserer Partner. Das Portfolio, das heißt der Kader ist gut zusammengestellt und so sollte es dann auch mit der Performance klappen. Deutschland wird dies mit dem Finaleinzug auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellen und, wie einige unserer Fondspartner, am Ende hoffentlich eine Auszeichnung erhalten.

Wer ist Ihr persönlicher Lieblingsspieler aller bisherigen Weltmeisterschaften?

Ich mag den italienischen Torhüter Gianluigi Buffon. Er ist ein exzellenter Torspieler und ein toller Sportsmann. Auch bei Niederlagen bewahrt er in der Regel Größe und erkennt die Leistung des Gegners an. Ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht nur im Sport funktionieren sollte.

Trauern Sie den Italienern und Niederländern nach?

Die Spiele der Deutschen gegen solche Nationen zählen natürlich zu den Klassikern im Rahmen großer Turniere. Von daher ist es doch eher schade, dass beide Teams nicht dabei sein werden.

Mit welchem Prominenten würden Sie gerne mal nach einem Spiel fachsimpeln?

Mit Rainer Calmund! Er versteht nicht nur das Spiel, ihm gehen auch die Lebensweisheiten nie aus.