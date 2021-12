Umfrage zur Fußball-WM 2018: Tilmann Galler „Ich drücke den Schweizern die Daumen“

DAS INVESTMENT: Welche Teams stehen am 15. Juli im Finale und wer gewinnt den Weltmeisterpokal?

Tilmann Galler: Spanien gegen Frankreich. Das bessere Kollektiv wird gewinnen….also die Spanier.

Wie weit wird die deutsche Mannschaft kommen und warum?

Deutschland wird nach dem dramatischen Sieg nach Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen die Engländer im Halbfinale gegen Spanien den Kürzeren ziehen. So leid es mir für die Brasilianer tut. Deutschland wird das „kleine Finale“ für sich entscheiden und eine erneute Sinnkrise am Zuckerhut auslösen.

Welchen Teams drücken Sie (neben Deutschland) persönlich bei der WM besonders kräftig die Daumen?

Ich drücke den Schweizern noch die Daumen.

Ihr Tipp für den „Spieler der WM“ und warum der Fußballer?

Wenn man die aktuelle Formkurve anschaut muss es eigentlich die WM des Antoine Griezmann werden.

Wer ist Ihr persönlicher Lieblingsspieler aller bisherigen Weltmeisterschaften?

Lothar Matthäus! Es gab nichts Begeisternderes als die dynamisch Antritte aus der eigenen Hälfte (wie das Tor gegen Jugoslawien) oder die 50-Meter-Pässe direkt auf den Schlappen vom Mitspieler….und 1990 war die erste Weltmeisterschaft, die ich feiern durfte!

Trauern Sie den Italienern und Niederländern nach?

Nein

Was essen und trinken Sie beim Fußballschauen am liebsten?

Weißbier oder Äppler. Essen wird nur als Nervennahrung gebraucht. (Chips, Erdnüsse, Mandeln)

Wo schaut man sich WM-Spiele am besten an: Daheim, in einer Kneipe oder beim großen Public Viewing?

Daheim oder Kneipe. Auf jeden Fall mit Familie und Freunden

König Fußball reagiert vier Wochen lang: Wie beruhigt man den Partner, falls er/sie Fußball hasst?

Ich habe zum Glück eine Partnerin, die nur Vereinsfußball hasst.

Mit welchen Prominenten würden Sie gerne mal nach einem Spiel fachsimpeln?

Diego Armando Maradona. Mit welchen Augen sieht wohl ein Fussballgenie ein Spiel?

Würden Sie auch ein Spiel live im Stadion anschauen?

Ja, WM-Spiele sind live sind immer etwas Besonderes.

Was war für Sie das prägendste Erlebnis rund um die Fußball-Weltmeisterschaften?

Das Sommermärchen 2006. Da hab ich zum ersten Mal richtig verstanden was „Kaiserwetter“ bedeutet.