Carsten Behrens ( Freier Autor ) 07.01.2017 Aktualisiert am 07.02.2017 - 18:13 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Unabhängige Vermögensverwalter Was erwarten die Vermögensverwalter vom Jahr 2017?

Die Zinswende findet vorerst nur in den USA statt, nicht aber in Europa. Davon gehen die deutschen Vermögensverwalter aus. 2017 erwarten die Experten außerdem moderate Zuwächse an den Aktienmärkten, wie aus der jährlichen Branchenumfrage von Universal-Investment hervorgeht