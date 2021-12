Union Investment Rekordjahr im institutionellen Immobiliengeschäft

Ein Volumen von 4,9 Milliarden Euro hat das institutionelle Anlagevermögen im Immobiliengeschäft von Union Investment. Das sind 380 Millionen Euro mehr, als im vergangenen Jahr. Ein Rekordanstieg.Eine positive Bilanz zieht Union Investment auch auf der Transaktionsseite. Von Januar bis Ende November erwarb der Hamburger Immobilienmanager für 690 Millionen Euro zwölf Objekte und Projekte in den Segmenten Büro, Einzelhandel, Hotel und Wohnen.Zu den Neuerwerbungen gehören beispielsweise das Radisson Blu im polnischen Breslau oder das Wohnprojekt Am Wildpark in Düsseldorf. Im selben Zeitraum wurden sieben Objekte für 310 Millionen Euro verkauft.Ausgebaut wurde insbesondere das Bestandsportfolio des Spezialfonds UII Shopping Nr.1: Drei Objekte im Wert von insgesamt 220 Millionen Euro wurden gekauft. Insgesamt verwaltet Union Investment 7,4 Milliarden Euro für institutionelle Investoren.