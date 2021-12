Universa stockt Fondspalette für fondsgebundene Versicherung auf

Als einziger neuer reiner Aktienfonds geht der Pioneer Funds Global Trends (WKN: 766 571 ) an den Start. Neuzugang in der konservativeren Anlageklasse Rentenfonds ist der Templeton Global Bond ( 749 655 ). Der überwiegende Teil der neu aufgenommen Produkte sind allerdings Mischfonds. Dazu gehören DWS Vermögensmandat Defensiv ( DWS 0NK ), DWS Vermögensmandat Dynamik ( DWS 0NM ) und die beiden Marathon-Fonds ( DAS INVESTMENT.com berichtete ) Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ( A0M ZK6 ) und der Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund ( A0Q YYG ).Die sieben voll macht schließlich der Themenfonds DWS Gold Plus ( 973 246 ). Aus den 88 Fonds kann der Kunde fünf Anlagefavoriten auswählen und sie bis zu vier Mal pro Jahr kostenlos umschichten.