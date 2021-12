Universal Investment mit institutionellen Immobilienfonds

Die Gesellschaft will sich nach eigenen Angaben auf die Strukturierung, Auflage und Administration von Immobilien-Spezialfonds konzentrieren. Mittelfristig strebt das Unternehmen einen Marktanteil von 15 Prozent an. Derzeit sind rund 30 Milliarden Euro in den institutionellen Investoren vorbehaltenen Immobilien-Spezialfonds angelegt.Die Verantwortung für das neu geschaffene Geschäftsfeld übernimmt Alexander Tannenbaum, den Universal Investment zum Geschäftsführer berufen hat. Zuvor war Tannenbaum als Geschäftsführer bei Aberdeen Property Investors tätig.