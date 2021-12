Universal: Zweiter Energiefonds für Berlenbach

Universal-Investment hat den Earth Energy Fund (WKN: A0M WKJ) aufgelegt. Der Energieaktien-Fonds investiert in Firmen der gesamten Wertschöpfungskette von der Erkundung bis zum Verkauf. Manager Joachim Berlenbach betreut für Universal bereits den Tiberius Exploration Fund UI (WKN: A0J 3UF), der nur auf Erkundungsunternehmen setzt.Rund 70 Prozent des Vermögens will der Manager in Öl- und Gasunternehmen stecken. Produzenten von Ölplattformen sowie Urangesellschaften sollen je 10 bis 20 Prozent ausmachen. Berlenbach bevorzugt mittelgroße Unternehmen mit Wachstumspotenzial.Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent, die jährlichen Verwaltungsgebühren 2 Prozent. Hinzu kommt eine Erfolgsgebühr von 15 Prozent auf den Wertzuwachs oberhalb 7 Prozent, Vorjahresverluste eingerechnet.